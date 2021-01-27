В Краснодаре начали собирать первый троллейбус

Напомним, во второй половине 2019 года в Краснодаре купили 12 троллейбусов с автономным ходом. В начале 2020 года мэрия заявила, что сможет закупить еще 21 такой троллейбус благодаря субсидии. Однако уже в июне власти сказали, что не будут закупать троллейбусы с автономным ходом из-за проблем у предприятия, собирающего машины.

В середине января 2021-го глава города Евгений Первышов подписал трехстороннее соглашение о сборке собственных машин. Комплектующие будет поставлять компания «Алькор», ее работников обучат специалисты немецкой компании CLAAS.