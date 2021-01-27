В Краснодаре начали собирать первый троллейбус

Краснодарский край

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В трамвайно-троллейбусном управлении Краснодара 27 января сообщили о сборке первого троллейбуса

Напомним, во второй половине 2019 года в Краснодаре купили 12 троллейбусов с автономным ходом. В начале 2020 года мэрия заявила, что сможет закупить еще 21 такой троллейбус благодаря субсидии. Однако уже в июне власти сказали, что не будут закупать троллейбусы с автономным ходом из-за проблем у предприятия, собирающего машины.

В середине января 2021-го глава города Евгений Первышов подписал трехстороннее соглашение о сборке собственных машин. Комплектующие будет поставлять компания «Алькор», ее работников обучат специалисты немецкой компании CLAAS.

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Специалисты КТТУ начали подключать основные агрегаты первой машины, параллельно они хотят начать сборку второго троллейбуса. Всего в этом году в Краснодаре планируют создать не менее 10 машин, которые будут работать на городских маршрутах.

В МУП «КТТУ» добавили, что сборку, наладку, испытания и обучение персонала выполнят до конца марта. Новый троллейбус собирают сотрудники мастерских по ремонту подвижного состава КТТУ и представители завода — изготовителя комплектующих, сообщили 27 января в пресс-службе администрации Краснодара.

Краснодар Троллейбус

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