Первышов рассказал о своих выходных с сыном в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что 15 мая вместе с сыном открыл городской марафон и побывал на субботнике

Напомним, в 2019 году Первышов вместе с сыном Георгием принимали участие в городском субботнике и посадили красный клён в новом сквере на ЮМР. В апреле этого года они вдвоём поучаствовали в городском забеге. 

В субботу 15 мая глава Краснодара Евгений Первышов рассказал своим читателям в телеграме, как проводит субботний день в качестве мэра и отца.

Так, утром Первышов вместе с городскими депутатами и Георгием посетил открытие городского марафона по скандинаской ходьбе. 

«Многие думают, что это легкий вид фитнеса. На самом деле он задействует около 90 % мышц, помогает в профилактике заболеваний сердца, дыхательной системы и просто поддерживать хорошую физическую форму»,— написал Первышов. По оценкам мэра, на марафоне было много участников разных возрастов.

Затем они побывали на субботнике в зеленой зоне на улице Зиповской рядом с Чистяковской рощей. С просьбой привести в порядок эту территорию к мэру кубанской столицы обращались местные жители. Этот участок относится к особо охраняемой природной территории.

«В дальнейшем планируем благоустроить зону. Планы будем обсуждать вместе с местными жителями. Есть идея сохранить здесь такой природный уголок, а для удобства сделать дорожки и освещение», — сказал мэр Краснодара.

Читайте также:

Стоит отметить, что мэр Краснодара часто делится с публикой подробностями личной жизни. Так, в своём телеграме-канале Первышов делился впечатлениями от охоты на зайца в поле, показывал в отпуске первые шаги своего четвёртого ребёнка, рассказал журналистам, какой салат оливье будет есть на Новый год и какие шашлыки пожарит на майские праздники.

Евгений Первышов Краснодар Марафон Субботник

Новости

Первышов рассказал о своих выходных с сыном в Краснодаре
Краснодарцев попросили не ходить ночью в парки
На Кубани бывший инспектор Росрыболовства получил 7 лет за взятку
Аэропорт Краснодара открыл полеты в Египет и на Кипр
В Краснодарском крае произошел конфликт со стрельбой
В Краснодаре из-за погоды открылось в три раза меньше ярмарок выходного дня

Лента новостей

Краснодарская Ночь музеев-2021: самое интересное — в Инстаграме
Вчера, 16:00
Краснодарская Ночь музеев-2021: самое интересное — в Инстаграме
Как закаляется сталь
12 мая, 14:20 Партнерский
Как закаляется сталь
Будни металлургического завода в Абинске
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале