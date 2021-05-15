Первышов рассказал о своих выходных с сыном в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что 15 мая вместе с сыном открыл городской марафон и побывал на субботнике

Напомним, в 2019 году Первышов вместе с сыном Георгием принимали участие в городском субботнике и посадили красный клён в новом сквере на ЮМР. В апреле этого года они вдвоём поучаствовали в городском забеге.

В субботу 15 мая глава Краснодара Евгений Первышов рассказал своим читателям в телеграме, как проводит субботний день в качестве мэра и отца.

Так, утром Первышов вместе с городскими депутатами и Георгием посетил открытие городского марафона по скандинаской ходьбе.

«Многие думают, что это легкий вид фитнеса. На самом деле он задействует около 90 % мышц, помогает в профилактике заболеваний сердца, дыхательной системы и просто поддерживать хорошую физическую форму»,— написал Первышов. По оценкам мэра, на марафоне было много участников разных возрастов.

Затем они побывали на субботнике в зеленой зоне на улице Зиповской рядом с Чистяковской рощей. С просьбой привести в порядок эту территорию к мэру кубанской столицы обращались местные жители. Этот участок относится к особо охраняемой природной территории.

«В дальнейшем планируем благоустроить зону. Планы будем обсуждать вместе с местными жителями. Есть идея сохранить здесь такой природный уголок, а для удобства сделать дорожки и освещение», — сказал мэр Краснодара.