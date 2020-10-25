Первышов сыграл в баскетбол на акции «Спортсмены нашего двора»

Напомним, акцию «Спортсмены нашего двора» запустили 16 октября в Краснодаре: спортсмены, ветераны спорта и руководители спортивных клубов проведут на площадках краевой столицы серию открытых тренировок и мастер-классов.

В рамках акции 25 октября в сквере «Дружбы народов» генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко провел открытый мастер-класс по баскетболу. В нем поучаствовал и глава Краснодара Евгений Первышов.

Тренировка началась с разминки, после чего Саврасенко показал несколько базовых упражнений, которые выполняют на тренировках профессиональные баскетболисты. Завершился открытый мастер-класс серией товарищеских матчей по баскетболу 3 на 3.

«Отличное получилось мероприятие, было много детей, я тоже пришел с сыном. С удовольствием размялся вместе со всеми под руководством Алексея Саврасенко, потом поиграли три на три», — рассказал Первышов в своем телеграм-канале.