Мэр Краснодара рассказал, какой оливье будет есть на Новый год

Напомним, накануне на пресс-конференции прокурор Кубани Сергей Табельский рассказал , что любит есть морковь по вечерам, поэтому в оливье он бы добавил яблоки — в них много железа и они полезные.

На брифинге главы Краснодара 23 декабря журналист портала Юга.ру поинтересовалась у Евгения Первышова, планирует ли он есть оливье на праздники и если да, то с морковью или яблоком.

«Новый год проведу в кругу семьи, оливье будет на столе обязательно. Не принципиально, с морковкой или яблоком. Съем, что приготовят», — ответил мэр.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как улучшить привычный вкус оливье. В этом году в России перед Новым годом подсчитали традиционный индекс оливье и выяснили, что продукты для салата снова подорожала.