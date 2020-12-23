Мэр Краснодара рассказал, какой оливье будет есть на Новый год

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 23 декабря рассказал, какой рецепт салата оливье самый вкусный

Напомним, накануне на пресс-конференции прокурор Кубани Сергей Табельский рассказал, что любит есть морковь по вечерам, поэтому в оливье он бы добавил яблоки — в них много железа и они полезные.

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На брифинге главы Краснодара 23 декабря журналист портала Юга.ру поинтересовалась у Евгения Первышова, планирует ли он есть оливье на праздники и если да, то с морковью или яблоком.

«Новый год проведу в кругу семьи, оливье будет на столе обязательно. Не принципиально, с морковкой или яблоком. Съем, что приготовят», — ответил мэр.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как улучшить привычный вкус оливье. В этом году в России перед Новым годом подсчитали традиционный индекс оливье и выяснили, что продукты для салата снова подорожала.

Евгений Первышов Новый год Праздники

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