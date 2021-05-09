Жителей Кубани предупредили о заморозках

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 9 мая объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Метеорологи прогнозируют заморозки 10 и 11 мая. В ночные и утренние часы на юго-востоке в предгорьях Краснодарского края температура воздуха и поверхности почвы опустится до -1…-2 °С. Это может привести к чрезвычайным ситуациям, связанным с гибелью сельхозкультур, а также повреждением цветущих и распустившихся почек косточковых и семечковых культур.

Цветочный шазам:

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому рекомендовали укрыть растения полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40, 01 или 101.

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По данным Краснодарского гидрометцентра, 10 мая в целом по краю ночью похолодает до 5-10 °С, в предгорьях будет 1-6 °С, в Краснодаре — 5-7 °С. Днем на Кубани воздух прогреется до 10-15 °С, на Черноморском побережье будет около 16 °С, в Краснодаре — 12-14 °С. К 12 мая дневная температура поднимется до 21-22 °С.

Отметим, что в Краснодарском крае действую еще два экстренных предупреждения — по смерчам в Чёрном море и по ливням с градом и шквалистым ветром.

МЧС Погода Растениеводство

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