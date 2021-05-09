На Кубани объявили экстренное предупреждение по ливням с градом

Краснодарский край

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МЧС 9 мая предупредило об ухудшении погоды в Краснодарском крае

По прогнозу спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей, с 9 по 11 мая на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. При этом шквалистый ветер усилится до 20-22 м/с.

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Осадки могут привести к подъему уровня воды в реке Кубани и ее притоках, а также в водоемах Черноморского побережья и Адыгеи, местами — с достижением неблагоприятных отметок.

В связи с непогодой жителям и гостям региона рекомендовали соблюдать меры безопасности и подготовить жилье к удару стихии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случаях чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40, 01 или 101.

Ранее Юга.ру писали, что в конце праздничных майских выходных в Краснодарском крае начнутся дожди. А накануне МЧС объявило экстренное предупреждение по смерчам в Чёрном море.

МЧС Погода Штормовые предупреждения

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