На Кубани объявили экстренное предупреждение по ливням с градом

МЧС 9 мая предупредило об ухудшении погоды в Краснодарском крае

По прогнозу спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей, с 9 по 11 мая на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. При этом шквалистый ветер усилится до 20-22 м/с.

Осадки могут привести к подъему уровня воды в реке Кубани и ее притоках, а также в водоемах Черноморского побережья и Адыгеи, местами — с достижением неблагоприятных отметок.

В связи с непогодой жителям и гостям региона рекомендовали соблюдать меры безопасности и подготовить жилье к удару стихии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случаях чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40, 01 или 101.

Ранее Юга.ру писали, что в конце праздничных майских выходных в Краснодарском крае начнутся дожди. А накануне МЧС объявило экстренное предупреждение по смерчам в Чёрном море.