На Кубани в ДТП с машиной скорой помощи пострадали женщина и ребенок

Утром 26 апреля в Мостовском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, есть пострадавшие

ДТП произошло 26 апреля в 7:24 на 1-м км автодороги «поселок Мостовской — аул Ходзь». По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2107 выезжала на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги и не уступила дорогу автомобилю ГАЗ, которым управлял 58-летний водитель.

В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены водитель семёрки и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля, 11-летняя девочка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии, рассказали 27 апреля порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как уточнила в инстаграме районная газета «Предгорье», ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Колхозной.