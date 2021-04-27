На Кубани в ДТП с машиной скорой помощи пострадали женщина и ребенок
Утром 26 апреля в Мостовском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, есть пострадавшие
ДТП произошло 26 апреля в 7:24 на 1-м км автодороги «поселок Мостовской — аул Ходзь». По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2107 выезжала на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги и не уступила дорогу автомобилю ГАЗ, которым управлял 58-летний водитель.
В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены водитель семёрки и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля, 11-летняя девочка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии, рассказали 27 апреля порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как уточнила в инстаграме районная газета «Предгорье», ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Колхозной.
ДТП с участием автомобилей скорой помощи не редкость на Кубани. Так, днем 7 апреля в Тимашевском районе на перекрестке столкнулись легковушка и карета скорой, пострадали три человека. Вечером 21 февраля в Новороссийске в ДТП водители двух автомобилей и пассажир «скорой». В октябре 2020 года в Славянске-на-Кубани в ДТП со «скорой» пострадали пять человек. А в Краснодаре 4 января того же года произошли две аварии за день с машинами скорой помощи.