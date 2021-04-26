В Краснодаре мужчина убил и расчленил знакомого, потому что тот хотел забрать его телефон
26 апреля стал известно, что год назад в Краснодаре убили и расчленили мужчину, а останки закопали в лесополосе рядом с домами в поселке Пригородном
В апреле 2021 года в следственный отдел по Карасунскому округу поступило сообщение об исчезновении 34-летнего уроженца Северного Кавказа. Он пропал в мае прошлого года.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Выяснилось, что к исчезновению мужчины причастен его 35-летний знакомый. Его задержали, а на допросе он дал признательные показания.
По данным следствия, весной 2020 года обвиняемый с двумя знакомыми приехал на заработки в Краснодар. Все они жили в арендованной квартире в поселке Пригородном. В начале апреля они пили спиртное в доме и поссорились.
Причиной конфликта стало то, что 34-летний мужчина потребовал отдать мобильный телефон, угрожая расправой. Тогда 35-летний мужчина ударил его ножом в шею и убил его.
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Чтобы скрыть следы преступления, мужчина с товарищем расчленили тело и закопали останки в лесополосе недалеко от дома. От вещей погибшего они избавились, а на вопросы родственников отвечали, что тот уехал в неизвестном направлении. На допросе подозреваемый показал следователям место, где закопали тело.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве, сейчас он находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены экспертизы. Также следователи дадут юридическую оценку действиям знакомого, который помогал скрыть следы убийства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили 26 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.