В Краснодаре мужчина убил и расчленил знакомого, потому что тот хотел забрать его телефон

26 апреля стал известно, что год назад в Краснодаре убили и расчленили мужчину, а останки закопали в лесополосе рядом с домами в поселке Пригородном

В апреле 2021 года в следственный отдел по Карасунскому округу поступило сообщение об исчезновении 34-летнего уроженца Северного Кавказа. Он пропал в мае прошлого года.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Выяснилось, что к исчезновению мужчины причастен его 35-летний знакомый. Его задержали, а на допросе он дал признательные показания.

По данным следствия, весной 2020 года обвиняемый с двумя знакомыми приехал на заработки в Краснодар. Все они жили в арендованной квартире в поселке Пригородном. В начале апреля они пили спиртное в доме и поссорились.