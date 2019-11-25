На Кубани мужчину осудили за убийство пенсионера, тело которого он расчленил и выбросил в мусорку

Краснодарский край

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В Темрюкском районе мужчину приговорили к 13 годам колонии особого режима за убийство человека

Напомним, в декабре 2018 года 44-летний руководитель кредитного потребительского кооператива «Содружество» приехал в поселок Сенной к 91-летнему пайщику, который хранил свои деньги в компании. Он хотел, чтобы пожилой человек подписал документы, однако тот заподозрил финансовые махинации и отказался. Тогда мужчина ударил пенсионера молотком по голове, отчего он умер.

После этого злоумышленник ножом и ножовкой расчленил тело погибшего и положил в пакеты. Их он вывез на машине и оставил в мусорных контейнерах в Темрюке, однако позже сам сдался полиции.

Несмотря на то, что тело пенсионера так и не нашли, прокурор сумел доказать причастность руководителя кооператива к преступлению. Его осудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщили 25 ноября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Суд Темрюкский район Убийство

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