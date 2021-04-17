Власти Кубани продадут дом Косякина, нуждающийся в реставрации
15 апреля губернатор Кубани позволил администрации продавать памятники архитектуры
Как сообщали Юга.ру, дом краснодарского архитектора Александра Косякина построили более 100 лет назад, он находится на улице Кондратенко, 13. Здание принадлежало московскому ООО «КорИнвест». Власти Краснодара с 2016 года пытались изъять дом у собственника, только в феврале 2020-го это удалось сделать через суд. В октябре полиция Краснодара возбудила дело по ст. 243.1 УК РФ (Нарушение требований сохранения и использования памятников, повлекших их уничтожение или причинение вреда в крупном размере).
15 апреля 2021 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому Департамент имущественных отношений администрации Краснодарского края теперь может выставлять на торги памятники архитектуры, изъятые у собственников через суд. В том числе это позволит найти нового владельца дому Косякина, построившему много исторических зданий Краснодара. Об этом депутат Госдумы Наталья Костенко сообщила в своем Фейсбуке.
«Сделайте проще и не выделывайтесь»:
Дом находится в аварийном состоянии: в июле 2020 года стало известно, что новый собственник должен будет вложить в реставрацию памятника не менее 26 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, 30 октября 2020 года в Краснодаре начали реставрировать дом Кубанской общины сестер милосердия. Эти работы планировали завершить в первом квартале 2021 года.