Власти Кубани продадут дом Косякина, нуждающийся в реставрации

Как сообщали Юга.ру, дом краснодарского архитектора Александра Косякина построили более 100 лет назад, он находится на улице Кондратенко, 13. Здание принадлежало московскому ООО «КорИнвест». Власти Краснодара с 2016 года пытались изъять дом у собственника, только в феврале 2020-го это удалось сделать через суд. В октябре полиция Краснодара возбудила дело по ст. 243.1 УК РФ (Нарушение требований сохранения и использования памятников, повлекших их уничтожение или причинение вреда в крупном размере).

15 апреля 2021 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому Департамент имущественных отношений администрации Краснодарского края теперь может выставлять на торги памятники архитектуры, изъятые у собственников через суд. В том числе это позволит найти нового владельца дому Косякина, построившему много исторических зданий Краснодара. Об этом депутат Госдумы Наталья Костенко сообщила в своем Фейсбуке.