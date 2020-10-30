В Краснодаре начали реставрировать дом Кубанской общины сестер милосердия

Напомним, дом на углу Красноармейской и Длинной когда-то принадлежал общине сестер милосердия Российского общества Красного Креста. В 1910 году в нем открыли амбулаторию городской больницы. Затем на протяжении долгих лет в здании работала поликлиника. Подробнее читайте в материале Юга.ру «Десять самых «убитых» памятников архитектуры Краснодара».

Глава Краснодара Евгений Первышов уточнил, что в 2016 году здание передали в безвозмездное пользование для работы детского Инклюзивного центра организации «Край милосердия». Два года назад на деньги спонсоров в нем сделали ремонт помещений, теперь начали реставрацию фасада. Завершить работы планируют в первом квартале 2021 года, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Сейчас здесь помогают детям с ментальными нарушениями, в помещениях есть специальное оборудование для занятий, даже скалодром. Председатель АНО «Край милосердия» Наталья Попова, рассказала, что они привлекают волонтеров, среди которых есть даже пенсионеры. Конечно, места в здании немного, всего 136 квадратов. Подумаем, чем сможем помочь, какие помещения предоставить дополнительно этой организации для их добрых дел», — добавил Первышов.

По его словам, реконструкцией объекта культурного наследия занимается подрядчик под контролем краевого управления по охране памятников. Проект реставрации выполняют за счет спонсоров. Также Первышов напомнил, что дом входит в исторический квартал, в котором власти планируют воссоздать фрагмент старого Екатеринодара.