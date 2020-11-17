В Краснодаре в 2022 году собираются открыть учебно-спортивный центр возле Покровских озер

Глава Краснодара Евгений Первышов 17 ноября проверил ход строительства нового учебно-спортивного центра

В 2018 году на улице Карасунской Набережной, 30, где будет находиться новый учебно-спортивный центр, на участке в 5,5 га создали поле для мини-футбола и семь спортивных площадок.

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В конце 2019 года Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма приступил к строительству самого здания. Стройку планируют закончить в апреле 2022 года, а с начала сентября там начнут заниматься 1 тыс. 650 студентов вуза. Глава краевого центра Евгений Первышов проверил, как идет строительство объекта, и поделился впечатлениями в своем телеграм-канале.

«Не так давно мы вместе решали организационные вопросы, обсуждали этот проект. И вот уже стройка идет полным ходом. Через два года здесь будут спортзалы для борьбы и других видов спорта, современный кампус на 200 мест, медицинский центр», — написал Первышов.

Ректор университета Султан Ахметов уточнил, что земельный участок находится в федеральной собственности и в оперативном управлении вуза. Там собираются создать «по сути, новый студенческий городок».

Новый центр будет состоять из трех блоков: общежития для 200 студентов, учебного корпуса с медицинским центром и пищеблоком, а также спортивного комплекса с многофункциональными залами и залом для единоборств, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Напомним, в 2020 году неподалеку от будущего спортцентра благоустроили Дмитриевский сквер, а также отремонтировали улицу Казачью. В сентябре власти региона заявили, что собираются реконструировать парк возле стадиона «Кубань».