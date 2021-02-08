На главу налоговой в Туапсе завели еще одно уголовное дело за взятку в 4,5 млн рублей

Напомним, 28 января следственный комитет Кубани сообщил, что начальницу межрайонной ИФНС России №6 по краю заподозрили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). По данным следствия, женщина потребовала от администрации Туапсинского района выдать незаконное разрешение на строительство гостиницы, долевым собственником которой являлась ее родственница. Во время обыска у главы налоговой изъяли 2 млн рублей и 6 тыс. евро (около 555 тыс. рублей).

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 8 февраля заявили, что на начальницу ИФНС России возбудили новое уголовное дело — по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).