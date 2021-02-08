На главу налоговой в Туапсе завели еще одно уголовное дело за взятку в 4,5 млн рублей
Следком возбудил еще одно уголовное дело на начальницу межрайонной налоговой инспекции Туапсе
Напомним, 28 января следственный комитет Кубани сообщил, что начальницу межрайонной ИФНС России №6 по краю заподозрили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). По данным следствия, женщина потребовала от администрации Туапсинского района выдать незаконное разрешение на строительство гостиницы, долевым собственником которой являлась ее родственница. Во время обыска у главы налоговой изъяли 2 млн рублей и 6 тыс. евро (около 555 тыс. рублей).
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 8 февраля заявили, что на начальницу ИФНС России возбудили новое уголовное дело — по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
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В конце января 2021 года в СК обратился директор строительной организации. По данным следствия, в 2014 году глава налоговой потребовала от него деньги за общее покровительство. Застройщик заключил договор аренды коттеджа между своей фирмой и родственницей женщины, а затем перечислил на ее счет 4,5 млн рублей. Это он сделал, чтобы взятка выглядела законной.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по краю в Туапсе. Начальницу налоговой задержали, расследование уголовного дела продолжается.
Как писали Юга.ру, впервые о задержании начальницы налоговой инспекции Туапсе Елены Семеняк стало известно 26 января. У нее дома и в офисе прошли обыски.