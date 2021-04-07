Присяжные оправдали жителя Кубани, который обвинялся в убийстве человека металлическим костылем

6 апреля стало известно, что в Славянском районе присяжные оправдали 64-летнего подсудимого, обвинявшегося в убийстве

В июне 2018 года в станице Анастасиевской нашли труп местного жителя, которого убили металлическим костылем. Спустя месяц по подозрению в убийстве был задержан 64-летний житель станицы.

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Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), которое рассматривали шесть присяжных. 25 марта коллегия присяжных единогласно оправдала подсудимого, посчитав недоказанной его причастность к убийству. Мужчину оправдали и освободили из-под стражи в зале суда, сообщили 6 апреля в пресс-службе Краснодарского краевого суда.