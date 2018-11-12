В Невинномысске мужчина убил сожительницу металлическим костылем

В Невинномыске мужчину заподозрили в убийстве сожительницы костылем по голове

По данным следствия, ночью 6 ноября 56-летний местный житель поссорился со своей сожительницей из-за того, что он отказался купить алкоголь. Во время конфликта мужчина схватил металлический костыль и несколько раз ударил им по голове женщины. Пострадавшая скончалась на месте.

Мужчину заключили под стражу, против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Расследование дела продолжается.