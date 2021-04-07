В Краснодаре под деревом нашли боеприпас

Краснодарский край

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Днем 6 апреля в Краснодаре на улице Фадеева нашли мину времен Великой Отечественной войны

Около 15:00 в управление Росгвардии по Краснодарскому краю поступило сообщение из полиции о том, что на улице Фадеева в районе аэропорта под деревом нашли предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что это мина времен Великой Отечественной войны со следами коррозии и оцепили территорию. После чего боеприпас доставили на полигон и обезвредили.

Остатки мины передали следственно-оперативной группе полиции, сообщили 7 апреля порталу Юга.ру в пресс-службе Росгвардии.

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Подобные находки не редкость для Краснодара. Так, в феврале прошлого года боеприпас нашли на площадке строящегося дома в районе Западного обхода. А летом в этом же районе обнаружили авиабомбу на территории строящегося ЖК «Парк Победы» на улице Героя Пешкова.

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В Краснодаре под деревом нашли боеприпас
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