В Сочи пенсионерка пожаловалась на захват земельного участка. Спросили у мэрии, в чем дело

В марте 80-летняя жительница Сочи пожаловалась на захват своего земельного участка и бездействие властей

В редакцию интернет-портала «Кавказский узел» обратилась Валентина Туковская, которая проживает в Сочи на улице Красной, 41/2. Пенсионерка рассказала, что в 1977 году ее брат приобрел четвертую часть домовладения 1934-го года постройки. В те времена судьбу участков решали на сельском совете, а земли передавались по наследству. После смерти брата земля перешла во владение женщины.

В 1982 году остальные три четверти домовладения у второго хозяина приобрел мужчина. Спустя 35 лет он продал их другой женщине. Новая хозяйка выкорчевала 34 дерева на земле, а территорию, которую занимала семья Туковской, огородила высоким забором.

« Мне пришлось ложиться под трактор в ожидании полиции . Но когда прибыла полиция, то она [новая хозяйка] пригрозила еще и мне ответственностью. Акт на уничтоженные плодовые деревья не составили до сих пор», — рассказала Валентина Туковская.

По факту захвата земли в 2019 году сочинка обратилась в полицию. Там ей отказали в возбуждении уголовного дела. После этого Туковская обратилась следственный комитет. Заявление сочинки снова передали в полицию. При этом в ответе следователи указали, что в действиях мужчины, который продал участок, были признаки мошенничества. Больше пенсионерка никаких документов от силовиков не получала.

Адвокат Сергей Костюк заявил журналистам, что отъем земель у пенсионеров в Сочи «практика распространённая» .

«Как правило, у пенсионеров мало средств, возможностей, физических сил, и социально они не защищены ни законом, ни чиновниками, поэтому часто становятся жертвами мошенников», — объяснил Костюк.

Согласно ст. 234 Гражданского кодекса РФ, если человек владеет участком больше 15 лет, он может взять его в собственность. Случай Туковской как раз подпадает под эту ситуацию, уточнил адвокат.

29 марта журналист портала Юга.ру связался с пресс-службой администрации Сочи, чтобы узнать подробности инцидента. В мэрии отказались комментировать ситуацию после устного запроса и попросили отправить письменный. На следующий день редакция направила запрос на имя главы города-курорта Алексея Копайгородского.

31 марта в пресс-службе Сочи предоставили Юга.ру официальный комментарий по данному вопросу. Представитель городской администрации сообщила, что Валентине Туковской давали устные и письменные консультации об урегулировании конфликта в суде. В мэрии подчеркнули, что власти Сочи не занимаются частными спорами .

«При необходимости администрация города Сочи готова и в дальнейшем оказывать консультационную правовую помощь Валентине Туковской по вопросам земельно-имущественных отношений. При этом важно учитывать, что вопрос, касающийся разбирательств двух хозяйствующих субъектов, не входит в компетенцию органов местного самоуправления, как и контроль за осуществлением правосудия», — заявили в пресс-службе администрации города.