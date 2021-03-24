В Сочи «Газель» с людьми упала в реку

В Сочи в районе села Воронцовка 23 марта «Газель» с людьми упала в реку Большая Хоста

Накануне днем спасателям сообщили, что в русле реки Большая Хоста находится «Газель», которую сносит сильное течение. По словам очевидцев, в кабине грузового автомобиля находились люди. Они не могли самостоятельно выбраться на берег из-за поднявшегося в реке уровня воды и сильного течения.

Спасатели в гидрокостюмах с помощью альпинистского снаряжения навели переправу и эвакуировали водителя и пассажира из автомобиля на безопасный участок берега. Медицинская помощь спасенным сочинцам не потребовалась, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в августе 2018 года в районе Ореховских водопадов двое детей и двое взрослых переходили вброд реку Сочи рядом с мостом. Взрослые смогли выбраться, а мальчика и девочку унесло течением, они погибли. Позже выяснилось, что попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники: женщина и ее дети 4 и 16 лет.

Также в марте 2021 года 45-летний мужчина, его 35-летняя супруга, двое детей и мать приехали в Абинский район отдыхать на природе. Днем они решили переехать реку Адегой на своем УАЗе, но внедорожник перевернулся, и семья оказалась в воде. Погибли супруги и их 10-летний сын.