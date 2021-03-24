Прокуратура вернула в СК дело о вымогательстве, по которому обвиняют бывшую жену Цеповяза

Что случилось? Бывшей супруге Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней и ее брату Ивану в 2019 году предъявили обвинение в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей у местного предпринимателя Александра Исюка. На имущество Стришней — она директор предприятия «Слава Кубани» — наложили арест.

Стришняя стала директором «Славы Кубани» при странных обстоятельствах — бизнес переходил из рук в руки среди участников банды, пока не дошел до нее. В ноябре 2017 года она по договорам дарения передала по 30% предприятия своим детям, Оксане и Дмитрию, и оставила себе 40%.

По мнению Исюка, сделки были мнимыми. Стришняя пыталась формально уменьшить свою долю в бизнесе, чтобы воспрепятствовать взысканию с нее ущерба в рамках уголовного дела о вымогательстве. Кроме того, согласно договорам дарения, стоимость бизнеса «Слава Кубани» оценили в 150 тыс. рублей. Таким образом члены банды избежали многомиллионных налогов, сообщал «Коммерсантъ».