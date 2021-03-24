Прокуратура вернула в СК дело о вымогательстве, по которому обвиняют бывшую жену Цеповяза

Краснодарский край, Ростовская область

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Прокуратура Ростовской области 24 марта вернула на доследование уголовное дело против членов банды Цапков

Что случилось? Бывшей супруге Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней и ее брату Ивану в 2019 году предъявили обвинение в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей у местного предпринимателя Александра Исюка. На имущество Стришней — она директор предприятия «Слава Кубани» — наложили арест.

Стришняя стала директором «Славы Кубани» при странных обстоятельствах — бизнес переходил из рук в руки среди участников банды, пока не дошел до нее. В ноябре 2017 года она по договорам дарения передала по 30% предприятия своим детям, Оксане и Дмитрию, и оставила себе 40%.

По мнению Исюка, сделки были мнимыми. Стришняя пыталась формально уменьшить свою долю в бизнесе, чтобы воспрепятствовать взысканию с нее ущерба в рамках уголовного дела о вымогательстве. Кроме того, согласно договорам дарения, стоимость бизнеса «Слава Кубани» оценили в 150 тыс. рублей. Таким образом члены банды избежали многомиллионных налогов, сообщал «Коммерсантъ».

Что решил суд насчет гражданского иска? В марте 2021 года Краснодарский краевой суд вынес решение по гражданскому иску против Цеповяза и постановил взыскать 140 млн рублей с него и его экс-супруги. Из этой суммы 74 млн взыскиваются в качестве компенсации тех денег, которые вымогали у Исюка, а остальная сумма — это «проценты за пользование чужими денежными средствами».

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А что с уголовным делом? 24 марта стало известно, что прокуратура Ростовской области не утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве и вернула материалы уголовного дела на доследование. Адвокат Исюка Генрих Хачатуров сообщил, что будет обжаловать это решение вышестоящему прокурору, написал ТАСС.

Вячеслав Цеповяз — один из лидеров кущевской банды Цапков. Группировка орудовала в станице Кущёвской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств.

В 2015 году Стришняя убедила мужа подписать брачный контракт, чтобы обезопасить семейный бизнес от исков потерпевших от банды Цапков. В 2017 году брак расторгли, после чего всё совместно нажитое имущество перешло женщине. В него входит агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. Специалисты оценивали имущество в 3 млрд рублей.

Вымогательство Кущёвский район Прокуратура Следственный комитет

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Прокуратура вернула в СК дело о вымогательстве, по которому обвиняют бывшую жену Цеповяза
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