Власти Краснодара не будут выделять бюджетные деньги на помощь садоводческим товариществам. Ситуацию обсудят с ЗСК

Напомним, в октябре 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что после дачной амнистим в России многие жители садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) смогли получить городскую прописку. По словам мэра, власти по всему городу решают проблемы, связанные с развитием инженерной инфраструктуры, водо- и газоснабжением СНТ.

В начале марта городские власти пообещали помочь садоводческим товариществам. При этом Первышов признавал, что жители СНТ сами не решат свои проблемы, поэтому надо изучить возможности и полномочия города по законодательству, чтобы понять, что муниципалитет сможет профинансировать.