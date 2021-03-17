Власти Краснодара не будут выделять бюджетные деньги на помощь садоводческим товариществам. Ситуацию обсудят с ЗСК
Власти Краснодара 17 марта обсудили правовое регулирование проблемных вопросов СНТ
Напомним, в октябре 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что после дачной амнистим в России многие жители садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) смогли получить городскую прописку. По словам мэра, власти по всему городу решают проблемы, связанные с развитием инженерной инфраструктуры, водо- и газоснабжением СНТ.
В начале марта городские власти пообещали помочь садоводческим товариществам. При этом Первышов признавал, что жители СНТ сами не решат свои проблемы, поэтому надо изучить возможности и полномочия города по законодательству, чтобы понять, что муниципалитет сможет профинансировать.
17 марта Первышов провел рабочую встречу, на которой обсудил помощь СНТ в решении проблем. Директор правового департамента Милена Егорова заявила, что регистрация на садовых участках не обязывает муниципалитет создавать социальную и иную инфраструктуру на этих землях. Например, город не обязан строить в границах СНТ школы и детсады.
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Согласно 217-ФЗ, члены товариществ за счет членских взносов сами должны заниматься благоустройством и созданием коммунальной инфраструктуры.
«Город наделён правом, но не обязанностью поддерживать развитие садоводства и огородничества», — пояснила Егорова.
Первышов отметил, что со своей стороны муниципалитет работает с ресурсоснабжающими организациями, ищет инвесторов для подведения газа к садовым товариществам, а также помогает с оформлением документов, чтобы СНТ не отключали за неуплату.
Сейчас в Карасунском округе Краснодара 52 садовых и дачных товарищества, в которых живут более 25 тыс. человек. В Прикубанском округе — 164 товарищества, где живут около 40 тыс. человек. Основные проблемы, на которые люди жалуются в местные администрации:
- отсутствие качественного и бесперебойного электроснабжения;
- нехватка мощностей и неудовлетворительное состояние электрохозяйства;
- высокая стоимость газификации;
- отсутствие дорог.
Жители СНТ периодически предлагают городу принять на свой баланс объекты, чтобы содержать их за счет средств городского бюджета. По словам Егоровой, краевой закон не содержит такие полномочия муниципалитета. Первышов утончил, что для решения проблем товариществ нужны федеральные и региональные программы.
«Мы пришли к заключению, что использовать городской бюджет, обременять его решениями вопросов садоводческих товариществ город не может. С учетом того, что дачная амнистия и другая нормативная база принимались на уровне Российской Федерации, и этот вопрос имеет общероссийский масштаб, здесь необходима поддержка на федеральном и региональном уровне. Я считаю, необходимо обращаться в Законодательное Собрание Краснодарского края и вместе изучать варианты решения сложившейся ситуации», — заключил мэр.