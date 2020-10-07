Власти Краснодара пообещали провести газ в девяти садовых товариществах до конца 2021 года

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 7 октября рассказал о планах по газификации девяти садовых товариществ на территории города

Мэр Краснодара 7 октября написал в своем телеграме, что дачная амнистия в России решила ряд вопросов в пользу жителей садоводческих товариществ, а многим удалось получить городскую прописку.

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«Сейчас мы по всему городу решаем проблемы, связанные с развитием инженерной инфраструктуры, водо- и газоснабжения. Это должно касаться и дачных массивов, которые фактически уже превратились в жилые», — рассказал Первышов о проблемах, которые были выявлены в ходе дачной амнистии.

Глава города сообщил, что девять садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в районе Ростовского шоссе, где проживают более 15 тыс. человек, объединились и обратились в администрацию с просьбой помочь с газификацией. Мэрия проработала проект с инвестором и помогла с разрешительной документацией.

В пресс-службе администрации Краснодара объяснили, что процесс газификации СНТ состоит из нескольких этапов. Сначала был построен подводящий газопровод высокого и низкого давления протяженностью 40 км, а также четыре газорегуляторных пункта. На втором этапе разводящие сети будут прокладываться к самим домам, но не ко всем девяти товариществам сразу, а по очереди.

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Так, 7 октября газ получили жители СНТ «Ивушка» Динского райна, расположенного на границе с Краснодаром, и жители СНТ «Родник» Прикубанского округа. В течение полутора месяцев также будет газифицировано СНТ «Механизатор». Кроме того, параллельно началось строительство распределительной сети СНТ «Аэропорт».

В итоге, в результате реализации инвестпроекта газом будут обеспечены:

  • СНТ «Ивушка»;
  • СНТ «Родник»;
  • СНТ «Югтекс»;
  • СНТ «Авиатор»;
  • СНТ «Механизатор»;
  • ДНО «Виктория»;
  • СНТ «Орбита»;
  • СНТ «Компрессорщик»;
  • СНТ «Аэропорт».

«Опыт оказался удачным, будем предлагать этот механизм и другим садоводческим товариществам», — заключил глава города Евгений Первышов.

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