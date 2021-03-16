В Краснодаре снова сгорела «Газель»

Сообщение о пожаре в районе улиц Тихорецкой и Восточно-Кругликовской поступило в 9:33. Воспламенилась грузовая «Газель».

Подразделения МЧС прибыли в 9:40. Спустя семь минут им удалось потушить огонь. Ликвидацией пожара занимались две единицы техники и восемь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Видео с пожаром опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара». На кадрах видно, что горит машина на проезжей части.

Ранее Юга.ру писали, что в феврале за два дня в краевой столице сгорели сразу две «Газели». Сначала пожар произошел на улице МОПР, а затем — на Агрохимической.