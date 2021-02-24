В Краснодаре сгорела вторая «Газель» за два дня

Краснодарский край

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В Музыкальном микрорайоне Краснодара днем 24 февраля произошел пожар

В 13:29 пожарным сообщили, что на улице Агрохимической загорелась «Газель». Прибывшие спасатели выяснили, что пламя распространилось на площади 5 кв. метров.

В 13:44 распространение огня остановили, спустя четыре минуты — ликвидировали. В тушении задействовали две цистерны и семь человек личного состава. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Это не первое похожее происшествие за последние дни. 22 февраля на улице МОПРа тоже сгорела «Газель».

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