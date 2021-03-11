В Музыкальном микрорайоне Краснодара сгорел Jaguar и мусор возле него — соцсети

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 6:06. Приехавшие на место подразделения выяснили, что огонь распространился на открытой территории площадью 30 кв. метров. Там загорелись мусор и стоящая рядом машина, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным паблика «Телетайп Краснодара», сгорел автомобиль марки Jaguar. Судя по фото, он был припаркован под окнами жилой многоэтажки.

В 6:18 специалисты локализовали пожар, спустя 15 минут его потушили. К ликвидации ЧП привлекали четырех человек и одну единицу техники.

Как писали Юга.ру, в январе на дороге в краевом центре тоже сгорела машина. А 1 марта под Туапсе взорвался автомобиль с людьми.