В Музыкальном микрорайоне Краснодара сгорел Jaguar и мусор возле него — соцсети

Краснодарский край

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Рано утром 11 марта в Краснодаре произошел пожар возле жилого дома

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 6:06. Приехавшие на место подразделения выяснили, что огонь распространился на открытой территории площадью 30 кв. метров. Там загорелись мусор и стоящая рядом машина, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным паблика «Телетайп Краснодара», сгорел автомобиль марки Jaguar. Судя по фото, он был припаркован под окнами жилой многоэтажки.

В 6:18 специалисты локализовали пожар, спустя 15 минут его потушили. К ликвидации ЧП привлекали четырех человек и одну единицу техники.

Как писали Юга.ру, в январе на дороге в краевом центре тоже сгорела машина. А 1 марта под Туапсе взорвался автомобиль с людьми. 

Краснодар Музыкальный микрорайон МЧС Пожары

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В Музыкальном микрорайоне Краснодара сгорел Jaguar и мусор возле него — соцсети
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