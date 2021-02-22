В Краснодаре на МОПРа сгорела «ГАЗель»

Краснодарский край

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В Краснодаре 22 февраля на улице МОПРа загорелась «ГАЗель»

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 9:58. Минуту спустя к месту вызова были направлены специалисты, прибывшие к 10:08. Установлено, что произошло возгорание автомобиля на площади 8 кв. метров. К 10:28 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание, задействовав две единицы техники и девять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, утром 17 февраля в Краснодаре произошел пожар в ангарах на площади 1 тыс. кв. метров. Спасатели потушили огонь спустя 14,5 часов.

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