В Краснодаре на МОПРа сгорела «ГАЗель»

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 9:58. Минуту спустя к месту вызова были направлены специалисты, прибывшие к 10:08. Установлено, что произошло возгорание автомобиля на площади 8 кв. метров. К 10:28 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание, задействовав две единицы техники и девять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.