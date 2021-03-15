Житель Кропоткина сломал челюсть полицейскому, который увидел его без маски

В марте суд вынес приговор мужчине, который ударил полицейского в Кропоткине

По данным следствия, 8 декабря 2020 года 37-летний местный житель зашел в магазин без маски. В это время в торговой точке работала группа контроля за соблюдением масочного режима. Сотрудник полиции потребовал нарушителя предъявить документы, но тот отказался и попытался уйти. Полицейский преградил ему путь, после чего мужчина ударил его кулаком по лицу и сломал челюсть.

На кропоткинца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). На суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Он объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

Кропоткинский городской суд признал мужчину виновным. С учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, ему назначили наказание в виде одного года в колонии общего режима.