Житель Кропоткина сломал челюсть полицейскому, который увидел его без маски

Краснодарский край

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В марте суд вынес приговор мужчине, который ударил полицейского в Кропоткине

По данным следствия, 8 декабря 2020 года 37-летний местный житель зашел в магазин без маски. В это время в торговой точке работала группа контроля за соблюдением масочного режима. Сотрудник полиции потребовал нарушителя предъявить документы, но тот отказался и попытался уйти. Полицейский преградил ему путь, после чего мужчина ударил его кулаком по лицу и сломал челюсть.

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На кропоткинца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). На суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Он объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

Кропоткинский городской суд признал мужчину виновным. С учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, ему назначили наказание в виде одного года в колонии общего режима.

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Как писали Юга.ру, в январе 2021 года стало известно о деле в отношении жителя Армавира, который получил пять суток за нарушение режима самоизоляции.

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