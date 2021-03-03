Суд не стал отменять приговор жителю Кубани, которого отправили в колонию за пост о теракте в ФСБ Архангельска

Краснодарский край, Ростовская область

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2 марта стало известно, что апелляционная инстанция не изменила приговор жителю Краснодарского края, которого обвинили в оправдании терроризма

Напомним, 31 октября 2018 года в приемной здания УФСБ в Архангельской области подорвал себя 17-летний Михаил Жлобицкий. В результате теракта он погиб, еще три человека пострадали. Перед этим парень оставил в одном из телеграм-чатов пост, в котором объяснил свой поступок фабрикацией дел и пытками людей.

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После этого 17 ноября 2018 года блогер из станицы Тбилисской Краснодарского края опубликовал в соцсети «ВКонтакте» материал, в котором следствие увидело оправдание теракта в Архангельской области. В апреле 2019 года мужчина разместил в этой же соцсети текст, который, как считает следствие, унижал достоинство и честь представителей власти. А в августе кубанец опубликовал фото в форме сотрудника полиции с нецензурным комментарием.

Из-за этого на жителя Тбилисской завели дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма) и ст. 319 УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти). 23 ноября 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове назначил ему четыре года и один месяц колонии общего режима.

Блогер обжаловал приговор в феврале 2021 года. Однако Апелляционный суд в Московской области оставил приговор без изменений, написал «Кавказский узел» 3 марта.

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Как считает юрист подсудимого Валерий Степанищев, шансов добиться справедливого решения в российских судах у него нет. При этом ранее член совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис отмечал, что блогер не призывал к теракту:

«Он не призывал к повторению [теракта], скорее высказывал осуждение, но в то же время выражал восхищение и некую поддержку Жлобицкому. Даже если это является нарушением закона, то не заслуживает четырех лет лишения свободы и лишения свободы вообще».

Правозащитник отметил, что после теракта в здании ФСБ в России завели более 15 уголовных дел по материалам из обсуждения случившегося в соцсетях.

Антитеррор Свобода слова Социальные сети Суд Теракт

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