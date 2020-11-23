Житель Кубани получил 4 года колонии за посты во «ВКонтакте» о теракте в ФСБ Архангельска
Жителя Краснодарского края 23 ноября приговорили к 4 годам колонии по делу об оправдании терроризма
Суд установил, что 17 ноября 2018 года житель станицы Тбилисской разместил на своей странице во «ВКонтакте» текст «с оправданием и необходимостью подражания действиям гражданина Жлобицкого».
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Кроме того, в апреле 2019 года мужчина на той же странице разместил текст с выражениями и высказываниями в неприличной форме, которые, по мнению суда, унижают честь и достоинство представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. В августе кубанец опубликовал фотографию полицейского в форме с нецензурным комментарием о его деятельности и личности.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете) и ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима, сообщили 23 ноября в пресс-службе Южного окружного военного суда.
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Напомним, 17-летний Михаил Жлобицкий 31 октября 2018 года в приемной здания УФСБ России по Архангельской области взорвал самодельную бомбу. Молодой человек погиб, ранило троих сотрудников ФСБ. Перед терактом Жлобицкий оставил пост в одном из телеграм-чатов. В нем он объяснил свой поступок фабрикацией дел и пытками людей.
В ноябре 2018-го в Краснодаре участников либеральных групп в социальных сетях начали массово вызывать на опрос в полицию. Сотрудники МВД спрашивали у людей, каких политических взглядов они придерживаются и как относятся к поступку Жлобицкого и анархизму.
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