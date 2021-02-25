На начальника судебной лаборатории Краснодара завели третье уголовное дело — за ложное заключение

Напомним, 22 января следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (Принуждение к заведомо ложному заключению, соединенное с шантажом) против начальника краснодарской лаборатории судмедэкспертизы министерства юстиции. По версии следствия, он заставлял подчиненных отдавать ему часть премии, а также шантажировал эксперта.

28 января стало известно, что на начальника лаборатории завели новое уголовное дело за получение взятки. По предварительным данным, осенью 2020 года он вместе со своим заместителем получил от заказчика не менее 30 тыс. рублей за производство экспертной консультации (рецензии) в сокращенные сроки.