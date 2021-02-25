На начальника судебной лаборатории Краснодара завели третье уголовное дело — за ложное заключение
В Краснодаре следователи выявили новое преступление, совершенное начальником лаборатории судебной экспертизы
Напомним, 22 января следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (Принуждение к заведомо ложному заключению, соединенное с шантажом) против начальника краснодарской лаборатории судмедэкспертизы министерства юстиции. По версии следствия, он заставлял подчиненных отдавать ему часть премии, а также шантажировал эксперта.
28 января стало известно, что на начальника лаборатории завели новое уголовное дело за получение взятки. По предварительным данным, осенью 2020 года он вместе со своим заместителем получил от заказчика не менее 30 тыс. рублей за производство экспертной консультации (рецензии) в сокращенные сроки.
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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 25 февраля сообщили, что на начальника лаборатории возбудили еще одно уголовное дело — по ч. 2 ст. 309 УК РФ (Дача ложного заключения).
Ранее в рамках госпрограммы развития здравоохранения Крыма на полуострове закупили медицинское оборудование. Его стоимость стала предметом расследования, поэтому следствие попросило вызвать сотрудника краснодарской лаборатории для комиссионной товароведческой экспертизы.
Начальник лаборатории потребовал от подчиненной отказаться от ответов на поставленные вопросы и согласиться с выводами другого эксперта. В противном случае руководитель обещал рассмотреть вопрос о низкой компетенции эксперта и пересмотреть уровень квалификации и аттестацию. Несмотря на давление, женщина указала в заключении выводы, которые сильно отличались от выводов другого эксперта. За это ее лишили права самостоятельно проводить судебные экспертизы по своему профилю.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и новые эпизоды преступной деятельности.