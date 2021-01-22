В Краснодаре начальник судебной лаборатории забрал премию у подчиненных и занимался шантажом

По данным следствия, в октябре и декабре 2020 года начальник Краснодарской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ потребовал от ряда подчиненных передать ему часть премии, которую им начислили. Свои требования он аргументировал тем, что премию начислили избыточно и ее размер завышен. В результате начальник лаборатории незаконно получил 155 тыс. рублей.

Кроме того, мужчина психически воздействовал на подчиненного эксперта: он поручил ему не проводить судебную техническую экспертизу и не отвечать на поставленные вопросы. При этом он шантажировал эксперта.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2. ст. 286 УК РФ ( Превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (Принуждение к заведомо ложному заключению, соединенному с шантажом). Сейчас рассматривается вопрос о задержании и избрании меры пресечения подозреваемому, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 22 января.