На Кубани начальник колонии подкупил медика, чтобы скрыть наркотики в крови умершего заключенного

В Усть-Лабинском районе в декабре начальника исправительной колонии, его заместителя и судмедэксперта обвинили в коррупции

Следствие установило, что 14 ноября 2019 года в исправительной колонии в Усть-Лабинском районе, скончался заклчюенный. Чтобы установить причину смерти, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Она определила, что смерть осужденного наступила от токсического действия.

Узнав о причине смерти осужденного, заместитель начальника исправительной колонии обратился за разъяснением к заведующему районного отделения бюро судебно-медицинской экспертизы и сообщил, что обнаружил на теле мужчины следы инъекций, поэтому необходимо будет провести химическое исследование крови. При этом судмедэксперт предложил подделать экспертизу: направить на исследование другую кровь, без следов наркотических средств. За свои услуги он попросил 50 тыс. рублей.