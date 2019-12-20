На Кубани начальник колонии подкупил медика, чтобы скрыть наркотики в крови умершего заключенного

Краснодарский край

Распечатать

В Усть-Лабинском районе в декабре начальника исправительной колонии, его заместителя и судмедэксперта обвинили в коррупции

Следствие установило, что 14 ноября 2019 года в исправительной колонии в Усть-Лабинском районе, скончался заклчюенный. Чтобы установить причину смерти, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Она определила, что смерть осужденного наступила от токсического действия.

Узнав о причине смерти осужденного, заместитель начальника исправительной колонии обратился за разъяснением к заведующему районного отделения бюро судебно-медицинской экспертизы и сообщил, что обнаружил на теле мужчины следы инъекций, поэтому необходимо будет провести химическое исследование крови. При этом судмедэксперт предложил подделать экспертизу: направить на исследование другую кровь, без следов наркотических средств. За свои услуги он попросил 50 тыс. рублей.

Читайте также:

Заместитель начальника колонии сообщил об этом своему шефу. Они вместе решили передать заведующему отделения взятку. 29 ноября 2019 года сотрудники колонии встретились с медиком и передали ему 50 тыс. рублей. В тот же день их раскрыли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Следственный отдел завел на начальника исправительной колонии краевого УФСИН и его заместителя уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки группой лиц по предварительному сговору), на заведующего отделения бюро судмедэкспертизы — уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовных дел продолжается, сообщили 20 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Взятка Исправительные учреждения Коррупция Наркотики Усть-Лабинский район ФСБ ФСИН

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани начальник колонии подкупил медика, чтобы скрыть наркотики в крови умершего заключенного
Татьяна Голикова объяснила, почему отличаются зарплаты врачей в российских регионах
«Все то, что мы достаем из канализации, нельзя смывать в унитазы». Первышов прокомментировал подтопления возле стадиона «Краснодар»
В Краснодаре неизвестный облил машину бензином и поджег ее
Два человека перевернулись на машине в Краснодарском крае
В Краснодаре горит склад бытовой химии на улице Уральской

Лента новостей

Фоторепортажи

Новогодняя атмосфера — 2020 в парке «Краснодар». Фоторепортаж

Статьи

Истории у камина

Как в Краснодаре не закрылся независимый книжный магазин «Чарли» и что там есть почитать

Статьи Партнерский

Фонд развития бизнеса

Кому он может быть полезен?

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале