На Кубани начальник колонии подкупил медика, чтобы скрыть наркотики в крови умершего заключенного
В Усть-Лабинском районе в декабре начальника исправительной колонии, его заместителя и судмедэксперта обвинили в коррупции
Следствие установило, что 14 ноября 2019 года в исправительной колонии в Усть-Лабинском районе, скончался заклчюенный. Чтобы установить причину смерти, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Она определила, что смерть осужденного наступила от токсического действия.
Узнав о причине смерти осужденного, заместитель начальника исправительной колонии обратился за разъяснением к заведующему районного отделения бюро судебно-медицинской экспертизы и сообщил, что обнаружил на теле мужчины следы инъекций, поэтому необходимо будет провести химическое исследование крови. При этом судмедэксперт предложил подделать экспертизу: направить на исследование другую кровь, без следов наркотических средств. За свои услуги он попросил 50 тыс. рублей.
Заместитель начальника колонии сообщил об этом своему шефу. Они вместе решили передать заведующему отделения взятку. 29 ноября 2019 года сотрудники колонии встретились с медиком и передали ему 50 тыс. рублей. В тот же день их раскрыли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Следственный отдел завел на начальника исправительной колонии краевого УФСИН и его заместителя уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки группой лиц по предварительному сговору), на заведующего отделения бюро судмедэкспертизы — уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовных дел продолжается, сообщили 20 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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