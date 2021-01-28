На начальника судебной лаборатории Краснодара завели новое уголовное дело за взятку

Напомним, впервые о возбуждении уголовного дела в отношении начальника краснодарской лаборатории судмедэкспертизы министерства юстиции стало известно 22 января. Тогда сообщалось, что руководитель организации заставлял подчиненных отдавать ему часть премии, а также шантажировал эксперта. Против него завели дело по ч. 2. ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (Принуждение к заведомо ложному заключению, соединенное с шантажом).

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 28 января сообщили, что при расследовании следователи выявили новый эпизод преступной деятельности и установили причастность к нему одного из заместителей начальника.

По данным следствия, осенью 2020 года начальник лаборатории вместе со своим заместителем получили от заказчика взятку в размере не менее 30 тыс. рублей за производство экспертной консультации (рецензии) в сокращенные сроки.

Начальника лаборатории заключили под стражу, сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения его подчиненному. Они стали фигурантами нового уголовного дела — по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору).