За зиму на водоемах Кубани погибли 9 человек, среди них ребенок

25 февраля в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали о количестве ЧП на воде

Начальник центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий сообщил порталу Юга.ру, что с начала 2021 года на водных объектах края погибли четыре человека.

С начала декабря и по сегодняшний день погибли девять человек, в том числе один ребенок — он провалился под лед в Тихорецке, спасти его не удалось. Обстоятельства смерти четырех человек не установлены, сейчас этим занимаются правоохранительные органы. Двое из девяти человек провалились под лед.

Также специалист напомнил о происшествии в Краснодаре, когда на Карасунах под лед провалились два подростка, и сообщил, что несколько раз в течение зимы в воде оказывались рыбаки, которые выезжали на подледную рыбалку. Во всех случаях пострадавших спасали очевидцы.

«Основная причина смерти детей — отсутствие контроля со стороны родителей. Основными факторами, вследствие которых случаются ЧП среди взрослых, является пренебрежение правилами безопасности на водных объектах и алкогольное опьянение», — сообщил порталу Игорь Шумицкий.

В МЧС напомнили правила поведения на воде. Запрещено собираться группами на тонком и неокрепшем льду, особенно во время оттепели. При движении по льду следует обходить места, покрытые толстым слоем снега. Также следует избегать участки, под которыми находится быстрое течение, сток предприятия или на которых выступает трава.

Во время ходьбы по льду водоема необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров, а во время рыбалки запрещено пробивать большое количество лунок рядом.

В случае проваливания под лед следует стабилизировать дыхание и раскинуть руки в стороны, чтобы схватиться за кромку льда. Надо попытаться перенести тело в горизонтальное положение по направлению течения, налечь на лед грудью и забросить поочередно ноги. После этого надо перекатываться и медленно ползти к берегу.