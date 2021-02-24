На Кубани мужчина провалился под лед и умер по пути в больницу

Краснодарский край

Распечатать

23 февраля в МВД Кубани сообщили о том, что участковый в Абинском районе спас из ледяной воды мужчину

Неизвестный молодой человек провалился под лед реки Хабль. По словам очевидцев, он разделся, вышел на лед и провалился в воду, после чего пропал из виду. Граждане сообщили о происшествии в дежурную часть ОМВД Абинского района.

На место вызова прибыл старший участковый станицы Холмской Дмитрий Калита. Он бросился в воду и стал ломать лед руками, передвигаясь вдоль берега. Спустя несколько минут ему удалось найти мужчину и вынести его на берег.

Пострадавшим оказался 30-летний житель Северского района. Его передали медикам, те оказали ему всю необходимую помощь. Однако спасти мужчину не удалось, он умер по пути в больницу, сообщили 23 февраля в инстаграме ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о том, что в ночь на 21 января в Горячем ключе несколько человек вышли на лед и провалились. Один из них, 47-летний мужчина, не смог выбраться и утонул.

Абинский район Несчастные случаи Полиция смерть

Новости

На Кубани мужчина провалился под лед и умер по пути в больницу
В России началась трехдневная рабочая неделя
После смертельного отравления экипажа сухогруза в Темрюкском районе ввели режим повышенной готовности
В короткую рабочую неделю на Кубани будет ветрено и похолодает до -19 °С
В ковид-госпиталях Кубани умерли 16 пациентов
В «Краснодар» перешел защитник французского «Монпелье»

Лента новостей

«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
22 февраля, 08:01
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
Интервью с главным архитектором Анапы Кариной Бронниковой
Не только море и «дворец Путина»
19 февраля, 08:02
Не только море и «дворец Путина»
Что еще посмотреть в Геленджике
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
18 февраля, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках

Реклама на портале