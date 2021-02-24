На Кубани мужчина провалился под лед и умер по пути в больницу
23 февраля в МВД Кубани сообщили о том, что участковый в Абинском районе спас из ледяной воды мужчину
Неизвестный молодой человек провалился под лед реки Хабль. По словам очевидцев, он разделся, вышел на лед и провалился в воду, после чего пропал из виду. Граждане сообщили о происшествии в дежурную часть ОМВД Абинского района.
На место вызова прибыл старший участковый станицы Холмской Дмитрий Калита. Он бросился в воду и стал ломать лед руками, передвигаясь вдоль берега. Спустя несколько минут ему удалось найти мужчину и вынести его на берег.
Пострадавшим оказался 30-летний житель Северского района. Его передали медикам, те оказали ему всю необходимую помощь. Однако спасти мужчину не удалось, он умер по пути в больницу, сообщили 23 февраля в инстаграме ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали о том, что в ночь на 21 января в Горячем ключе несколько человек вышли на лед и провалились. Один из них, 47-летний мужчина, не смог выбраться и утонул.