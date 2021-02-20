На юге России впервые зарегистрировали случаи заражения людей птичьим гриппом

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 20 февраля сообщила, что в России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом H5N8

Ученые новосибирского центра «Вектор» лабораторно подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А.

Как рассказала в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова, птичьим гриппом заболели семеро сотрудников фабрики на юге России. Там в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка вируса среди поголовья птиц, написал телеканал «360».

«Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким», — отметила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, вирус не передается от человека к человеку. Однако после мутации может «научиться» этому.

В каком именно регионе заболели люди, Попова не уточнила. В Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю и в региональном департаменте ветеринарии порталу Юга.ру сообщили, что случаи заражения зафиксировали не на территории Кубани.

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Напомним, в Октябрьском районе Ростовской области на участке № 5 птицефабрики «Евродон» в 2018 году ввели карантин из-за обнаружения вируса птичьего гриппа. Все поголовье птицы уничтожили бескровным способом. Убытки компании составили 2,2 млрд рублей.

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