На юге России впервые зарегистрировали случаи заражения людей птичьим гриппом

Ученые новосибирского центра «Вектор» лабораторно подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А.

Как рассказала в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова, птичьим гриппом заболели семеро сотрудников фабрики на юге России. Там в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка вируса среди поголовья птиц, написал телеканал «360».

«Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким», — отметила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, вирус не передается от человека к человеку. Однако после мутации может «научиться» этому.