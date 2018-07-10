На ферме в Ростовской области выявили очаг птичьего гриппа

Очаг вируса птичьего гриппа обнаружили на АО «Птицефабрика Белокалитвинская» в Ростовской области

В пресс-службе администрации Белокалитвинского района сообщили, что в экстренном порядке разработали план ветеринарно-санитарных мероприятий. Также создали специальную комиссию, которая ведет подворовые обходы и раздает памятки о мерах профилактики гриппа птиц.

На сайте птицефабрики указано, что вспышка заболевания произошла в одном из производственных блоков. Большую часть убытков птицефабрика хочет возместить за счет получения страхового возмещения. Объемы производства планируют восстановить осенью 2018 года.

Отмечается, что вспышка заболевания не затронула бройлерное поголовье.

По данным телеканала «360», более 40 тыс. больных кур сожгли.