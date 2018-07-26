Убытки ростовского «Евродона» от вспышки птичьего гриппа составили 2,2 млрд рублей

Ростовская птицефабрика «Евродон» понесла убытки в размере 2,2 млрд рублей из-за вспышки птичьего гриппа

Как сообщали Юга.ру, в Октябрьском районе Ростовской области на участке № 5 птицефабрики «Евродон» ввели карантин из-за обнаружения вируса птичьего гриппа. Все поголовье птицы на нем уничтожат бескровным способом.

Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский сообщил, что убытки компании составили 2,2 млрд рублей.

«Ситуация осложняется тем, что с декабря 2016 года до весны 2017 года на предприятии уже была зафиксирована вспышка птичьего гриппа и часть поголовья уничтожили. Текущая вспышка заболевания может повлечь и снижение производства яйца на ООО "Урсдон" (компания производит инкубационное индюшиное яйцо и входит в "Евродон")», — цитирует портал Donnews Рачаловского.

Вспышки птичьего гриппа на «Евродоне» были в декабре 2016 года, тогда убытки составили 2 млрд рублей. После вспушки вируса в конце 2017 года компания оценила стоимость уничтоженной птицы в 16 млн рублей.

В начале июля очаг вируса птичьего гриппа обнаружили на АО «Птицефабрика Белокалитвинская» в Ростовской области. 600 тысяч кур было уничтожено.