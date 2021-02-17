В Курганинском районе под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома

В ночь 17 февраля в Краснодарском крае рухнула кровля двухэтажного дома

Происшествие произошло на улице Победы в поселке Северном. В результате выпадения большого количества снега частично повредилась кровля двухэтажного дома — на 150 кв. метрах при общей площади 700 кв. метров. При этом источник «Интерфакс» сообщает, что крыша частично обрушилась. Известно, что в доме находится 16 квартир.

Сообщение о происшествии поступило дежурным в 00:10. При обрушении никто не пострадал, газо-, водо- и электроснабжение на нарушено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.