В Курганинском районе под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома

Краснодарский край

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В ночь 17 февраля в Краснодарском крае рухнула кровля двухэтажного дома

Происшествие произошло на улице Победы в поселке Северном. В результате выпадения большого количества снега частично повредилась кровля двухэтажного дома — на 150 кв. метрах при общей площади 700 кв. метров. При этом источник «Интерфакс» сообщает, что крыша частично обрушилась. Известно, что в доме находится 16 квартир. 

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Сообщение о происшествии поступило дежурным в 00:10. При обрушении никто не пострадал, газо-, водо- и электроснабжение на нарушено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Четыре жильца дома разместились у родственников. Остальные жители от расселения отказались. На месте работает комиссия администрации сельского поселения. Последствия ликвидируют 21 человек и 7 единиц техники.

Курганинский район МЧС Погода Происшествия

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