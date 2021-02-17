В Апшеронском районе из-за снегопада оказались отрезанными три населенных пункта

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в феврале прервалось сообщение с несколькими населенными пунктами из-за непогоды

В Апшеронском районе временно отрезало хутора Кувшинка, Десятый Километр и поселок Режет. Единственное средство передвижения жителей этих населенных пунктов — узкоколейка от села Черниговского. По ходящей на ней автомотрисе (узкоколейный тепловоз) возят детей в школу и доставляют продукты.

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Сейчас из-за снегопада проезд по узкоколейке невозможен. В хуторах проживают 87 человек, в том числе 17 детей. Утром 17 февраля отряд спасателей «Кубань-СПАС» — 18 человек на трех снегоходах — отправился в отдаленные поселения, чтобы доставить людям продукты. Спасатели прошли около 10 км бездорожья.

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По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, сейчас идет небольшой снег, а высота снежного покрова достигает 60-70 см. Температура воздуха -10 °С. Осадки будут идти весь день, сохраняется угроза обрушения крыш ветхих строения и обвала деревьев. 

Сейчас в Апшеронском районе действует режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 17 февраля. 

Апшеронский район Погода

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В Апшеронском районе из-за снегопада оказались отрезанными три населенных пункта

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