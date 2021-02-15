В Краснодаре продлили штормовое предупреждение и снова попросили водителей не ездить на машинах

Краснодарский край

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Власти Краснодара рассказали, что штормовое предупреждение в городе продлили до 17 февраля

Напомним, утром 15 февраля в Краснодаре из-за снегопада образовались длинные пробки, приостановил работу аэропорт. Также в соцсетях писали о большом количестве ДТП. Например, в микрорайоне Гидростроителей на скользком склоне столкнулись шесть машин, а на улице Мира водитель маршрутки сбил двух женщин на переходе.

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В пресс-службе администрации Краснодара 15 февраля сообщили, что, по прогнозам синоптиков, снегопад в краевой столице будет идти еще долго. Из-за этого штормовое предупреждение продлили до 17 февраля включительно. В мэрии отметили, что техники для такого снегопада недостаточно.

«К сожалению, в Краснодаре дополнительного спецтранспорта в нужном объеме просто нет. Всё, что можно, уже привлекли», — рассказал мэр Краснодара Евгений Превышов в своем телеграм-канале.

Подрядчик по расчистке от снега, который сотрудничает с администрацией, готов взять технику на субподряд. Со своей стороны город обеспечит иногородних водителей проживанием, горячим питанием и оплатой. Свои идеи по этому вопросу можно предложить центру организации дорожного движения Краснодара по телефону: 8 (861) 218-99-18.

Первышов еще раз попросил водителей города по возможности ограничить в ближайшие дни поездки по городу и не выезжать на летней резине.

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