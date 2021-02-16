В Краснодаре в поселке Российском загорелась мансарда жилого дома
Вечером 15 февраля загорелся мансардный этаж многоквартирного дома в поселке Российском
Вечером в краснодарских пабликах сообщили о пожаре в многоэтажном доме по улице Комарова и опубликовали видео, снятое очевидцами. По информации портала Юга.ру, пожар произошел в доме по улице Волховской, 8.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 21:59. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит мансарда на четвертом этаже дома, площадь пожара 200 кв. метров. Остановить распространение огня удалось в 22:50, а в 23:06 — ликвидировать окрытое горение.
Пожарные эвакуировали 30 человек и одного человека спасли. По предварительным данным, никто не пострадал.
В тушении участвуют 80 человек и 18 спецмашин от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе 55 человек и 13 единиц техники от МЧС России.
Около полуночи журналист портала Юга.ру побывал на месте происшествия. Дом, где произошло возгорание, был полностью обесточен. Как рассказали очевидцы, на мансарде загорелась мебель.
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