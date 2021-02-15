В центре Краснодара маршрутка сбила двух женщин на переходе

В Краснодаре 15 февраля водитель маршрутки нарушил ПДД и сбил двух женщин

Авария случилось днем на улице Мира. По предварительной информации, водитель маршрутки ехал по улице Красноармейской и при повороте на Мира сбил двух женщин, которые переходили дорогу по переходу.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, одной из них назначили амбулаторное лечение, вторая в лечении не нуждается. По факту аварии проводится административное расследование, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, утром в Краснодаре из-за снегопада образовались длинные пробки. Также в соцсетях писали о большом количестве ДТП во время непогоды. Например, в микрорайоне Гидростроителей на скользком склоне столкнулись шесть машин.