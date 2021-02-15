В Краснодаре на скользком склоне столкнулись шесть машин

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 февраля произошло массовое ДТП

В Краснодаре продолжается снегопад. Утром из-за него в городе приостановил работу аэропорт и образовались длинные пробки. Также в соцсетях писали о большом количестве ДТП во время непогоды.

Так, в микрорайоне Гидростроителей, около ЖК «Грин Парк», поочередно врезались друг в друга несколько машин. На кадрах, опубликованных в телеграме «Типичный Краснодар», видно, что по спуску съезжает первая машина и врезается в ограждение. Следом на горку пытается подняться другой автомобиль, однако он буксует на скользкой поверхности, съезжает вниз и боком врезается в первую машину. В конце ролика очевидец снимает пять машин, врезавшихся друг в друга на этом участке.

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Позже происшествие прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару. По данным ведомства, на улице Трудовой Славы на участке с уклоном произошло три ДТП с участием шести машин: Ford, Mazda, Nissan, Kia, «Нива» и «ВАЗ-2104».

Из них трое были виновны в нарушении правил дорожного движения. На них составили административные протоколы. В результате аварий пострадавших нет.

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В Краснодаре на скользком склоне столкнулись шесть машин

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