В Краснодаре проверят расходы управляющих компаний, на которые поступили жалобы за некачественную уборку снега

15 февраля на планерке в мэрии снова обсудили ответственность компаний за расчистку придомовой территории. В пресс-службе администрации напомнили, что УК должны не только сбивать сосульки, но и чистить дороги от снега и посыпать их противогололедными смесями.

Напомним, 8 февраля в Краснодаре прошел ледяной дождь. После этого управление по жилищным вопросам составило 38 административных протоколов на управляющие компании, ТСЖ и ЖСК за некачественную уборку наледи на кровлях многоквартирных домов. При этом к 10 февраля на горячую линию поступило уже более 170 жалоб на УК.

Как отметил начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик, мэрия совместно с МКУ «Горжилхоз» организовала мониторинг работ. Мэр Краснодара Евгений Первышов предложил ему «поднять» протоколы общих собраний и решений домовых комитетов по тем домам, жители которых чаще всего жаловались на плохую уборку. Также глава поручил проверить расходование денег управляющими там компаниями за январь.

Абрамчик ответил, что независимо от расходов компании обязаны убирать снег:

«Но хотелось бы также отметить, что постановлением Госстроя РФ № 170 уборка снега на придомовой территории — это прямая обязанность управляющей компании вне зависимости от того, какой тариф установлен. Это обязательное требование для управляющей компании. А в части самых нерадивых управляющих компаний мы проведем такой анализ. Разберемся, почему такая ситуация происходит».

По вопросам работы УК жители Краснодара могут обратиться на горячую линию управления по жилищным вопросам с 9:00 до 18:00 — 8 (861) 218-92-70 или 8 (861) 218-92-04. В случае вопросов по уборке личных владений, территорий школ и детсадов — по номерам городской Единой дежурно-диспетчерской службы: 112 и 050.