На управляющие компании Краснодара поступило 170 жалоб за некачественную уборку снега и сосулек

Напомним, на выходных в Краснодаре пошел снег. В понедельник, когда температура воздуха резко поднялась до 10 °С, снег начал таять и на дорогах образовались лужи. В тот же вечер в городе пошел ледяной дождь. В результате тротуары, лестницы, деревья, крыши и машины покрылись слоем льда и сосульками.

9 февраля власти города сообщили, что сбивать наледь на многоквартирных домах должны управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. На 35 из них составили административные протоколы за некачественную расчистку, еще 25 планировали привлечь к административной ответственности. Также, уточняли в мэрии, убирать наледь на крышах и фасадах школ и детсадов обязаны сотрудники этих учреждений, а на других объектах — собственники.

10 февраля в прес-сслужбе администрации добавили, что сейчас на «горячую линию» поступило более 170 жалоб на уборку снега и наледи управляющими компаниями, 30 из них — по вопросам наледи на кровле. Между тем, управление по жилищным вопросам составило уже 38 актов об административном правонарушении.

По вопросам работы УК жители Краснодара могут обратиться на «горячую линию» управления по жилищным вопросам с 9.00 до 18.00: 8(861) 218-92-70 или 8(861) 218-92-04. В остальных случаях — по номерам городской Единой дежурно-диспетчерской службы: 112 и 050.