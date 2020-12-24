Почему КТТУ продолжает продавать свои автобусы в другие города? Отвечает мэр Краснодара

23 декабря главу Краснодара Евгения Первышова спросили о продаже автобусов, которые КТТУ использовало на своих маршрутах

Напомним, в 2015 году КТТУ получило 98 автобусов (50 автобусов модели ЛиАЗ, 18 — МАЗ 206086 и 30 — МАЗ 103586), которые до этого использовали в Сочи во время Олимпиады. Сообщалось, что их приобрели по договору сублизинга за счет средств, выделенных в рамках программы «Краснодару — столичный облик». Всего на приобретение выделяли более 460 млн рублей, из них 46 млн рублей — из бюджета города. А в декабре 2019 года автобус ЛиАЗ с наклейками МУП «КТТУ» нашли в объявлении на «Авито» в Тамбове. Машину продавали за 2 млн 150 тыс. рублей в отличном состоянии и с пробегом 130 тыс. км. Продажей занималось частное лицо. После того как общественники обратили внимание на объявление, его удалили. Затем в соцсетях КТТУ рассказали, что организация действительно продает 40 вышедших из строя автобусов с пробегом, которые передали предприятию в 2014 году. Причиной продажи стал возраст транспорта (семь лет), износ и заводской дефект, из-за которого сломались двигатели, КПП и другие детали. В КТТУ отмечали, что часть автобусов уже продали в 2019 году, еще часть собираются продать в 2020-м. Восстанавливать машины смысла нет, так как замена двигателей стоит больше, чем остаточная стоимость автобусов, считает предприятие.

В конце 2020 года общественное движение «Транспортная инициатива» снова отметило, что МУП «КТТУ» «избавилось» еще от 25 олимпийских автобусов ЛиАЗ 5292. Активисты отметили, что, очевидно, автобусы находятся не в таком плохом состоянии, как предполагалось: перевозчики из других городов покупают их не для того, «чтобы автобусы подпирали АТП» — так, один из них почти год работает на маршрутах в Перми. «25 автобусов — это целый магистральный маршрут (например, как десятый), настоящее спасение для тысяч пассажиров. Но сегодня техника трудится на благо жителей других городов», — заявили в движении 16 декабря. Также интересным активистам показался тот факт, что автобусы продают исключительно за пределами края, вместо того чтобы передать их частным перевозчикам города. 23 декабря на брифинге мэра города Евгения Первышова прозвучал вопрос об олимпийских автобусах. Глава ответил, что муниципалитет не закупал их: