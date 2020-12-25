Власти Краснодара рассказали, как хотят обустроить Карасунские пруды
В администрации Краснодара в конце декабря рассказали порталу Юга.ру о планах по благоустройству территории возле Карасунских водоемов
Напомним, в августе глава Краснодара Евгений Первышов рассказал горожанам о состоянии Карасунских озёр. Он объяснил, что у властей нет полномочий, поэтому они не ухаживают за территорией. При этом в новом генеральном плане города водоемы закреплены как зеленая зона. Спустя некоторое время мэр объявил о мечтах вернуть Карасуны в собственность Краснодара и сделать там единую пешеходную зону, которая соединит Карасунский и Центральный округа (об этом городские власти начали говорить еще в 2015 году).
В середине декабря стало известно, что Карасунские озёра стали прудами и теперь мэрия может сама за ними ухаживать и заниматься благоустройством и застройкой. После этого в администрации краевого центра порталу Юга.ру рассказывали, как Карасуны превратились из озёр в пруды и что это значит для города.
Кроме того, портал Юга.ру направил запрос в пресс-службу мэрии Краснодара, чтобы узнать, как планируют благоустроить территорию вокруг Карасунских прудов.
Департамент информационной политики города 25 декабря рассказал, что сеть из 16 прудов прерывистая: 11 из них образуют единую «ленту», идущую от КМР до ТЭЦ, и еще 5 прудов расположены на достаточном отдалении друг от друга и скорее являются самостоятельными объектами. Поэтому функциональное наполнение территории будет разным.
В мэрии отметили, что у Покровских озёр — приглашающая функция, они самые парадные и ближе всего к центру. Существующая планировочная структура, оставшаяся с советских времен, — многоярусная, с подпорными стенками. Эту структуру планируют сохранить. Тем более, что озёра являются памятниками природы.
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Берег озера возле КубГУ наполнят спортивными и образовательными функциями для студентов и местных жителей. Его площадь достаточна, чтобы обустроить физкультурно-оздоровительный комплекс, что планируется рядом, и сделать полноценную тренировочную базу на воде.
На остальных озёрах разместят более естественные и природные объекты: пирсы, мостки, амфитеатры. Их создадут из легких металлических конструкций, обшитых деревом.
Также в пресс-службе мэрии рассказали, что сейчас прорабатывают вопрос наделения Курасунов каким-либо охранным статусом, чтобы не допустить жилой и коммерческой застройки.
При этом ЖК «Карасуны-Плюс» на улице Селезнева, 104, по данным администрации, достраивает ООО «Камбер» из Москвы. Других замороженных строек на берегах нет.
Власти не смогли ответить, в какие сроки территорию вокруг Карасунов приведут в порядок — для этого сначала нужно сформировать земельные участки, поставить их на кадастровый учет, передать на баланс МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». И только после этого можно будет рассмотреть варианты финансирования и участия в программах по благоустройству территории.
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