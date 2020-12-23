Власти Краснодара рассказали, сколько в 2020 году поступило жалоб на бродячих животных

Власти Краснодара рассказали порталу Юга.ру, что по контракту должны делать с безнадзорными животными и куда на них жаловаться

Напомним, в середине декабря «Краснодог» пожаловался на травлю и прекратил бесплатную стерилизацию бездомных собак, которую делал меньше месяца. Портал Юга.ру решил разобраться с ситуацией и направил запрос в администрацию Краснодара. Там рассказали , что в 2020 году было заключено два контракта с ООО РПФ «Бастилия» на оказание услуг по обращению с безнадзорными животными на сумму более 1 млн рублей. По этим контрактам специалисты поймали и стерилизовали 73 бездомных животных.

Кроме того, пресс-служба мэрии Краснодара рассказала порталу Юга.ру, что в соответствии с техническим заданием предусмотрен ряд мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев:

отлов бездомных животных, в том числе их транспортировка и передача в приюты;

содержание бездомных животных в приютах. В комплекс таких мероприятий входит осмотр, оказание первой ветеринарной помощи, дегельминтизация [лечение от паразитов], вакцинация, выгул, кормление, стерилизация или кастрация, чипирование и учет, мытье и дезинфекция вольеров и посуды, а также мест для прогулок и подсобных помещений.

возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты бездомным животным;

возврат животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания;

размещение в приютах и содержание в них бездомных животных, которых не могут вернуть на прежние места, до момента передачи их новым владельцам или наступления естественной смерти.

В МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» с начала 2020 года поступило около 1 тыс. 250 обращений по отлову бездомных животных. Согласно техзаданию, подрядчик отлавливает животных по заявкам МКУ, которые собирают жалобы людей из администраций внутригородских округов, социальных учреждений и ЕДДС.