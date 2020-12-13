Приют «Краснодог» пожаловался на травлю и прекратил бесплатную стерилизацию бездомных собак, которую делал меньше месяца. Что случилось?
Портал Юга.ру попытался разобраться, что пошло не так со стерилизацией бездомных животных в краснодарском приюте «Краснодог»
Предыстория
Глава краевого департамента ветеринарии Роман Кривонос 21 сентября рассказал, что в этом году на отлов, стерилизацию и чипирование безнадзорных животных из региональной казны выделят 26 млн рублей. В среднем муниципалитеты получат на одну собаку около 5 тыс. рублей.
23 октября в телеграм-канале мэрии Краснодара со ссылкой на департамент городского хозяйства и ТЭК сообщили, что в конце октября планируется заключить прямой договор с подрядной организацией на отлов 50 животных. Их должны будут передавать в приюты, возвращать потерявшихся собак хозяевам или искать им новых владельцев.
Неагрессивным собакам, согласно техзаданию, планировалось оказывать ветеринарную помощь, проводить дегельминтизацию и вакцинацию, после чего возвращать в прежние места обитания. О стерилизации безнадзорных животных не говорилось.
Что сказали в «Краснодоге»?
15 ноября в краснодарский приют «Краснодог» объявил, что будет делать бесплатную стерилизацию бездомным животным, потому что заключил до конца года договор со «сторонней компанией». По задумке, любой желающий мог написать письмо в произвольной форме с просьбой стерилизовать безнадзорное животное на электронную почту sobakiykx@rambler.ru.
После чего на место вызова должна была приехать бригада ловцов и привезти животное в приют. Там его обработают от паразитов, стерилизуют, разместят на ухе бирку либо чип с индивидуальным номером, занесут данные в единую базу, сделают прививку от бешенства, после снятия швов вернут обратно, объяснили в приюте.
Как выяснил портал Юга.ру, после отправки письма на указанный адрес приходил ответ с просьбой переслать заявление на почту МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Краснодара. К нему прилагался образец заявления.
Но что-то пошло не так
Меньше чем через месяц, 11 декабря, в приюте сообщили, что «на "Краснодог" началась травля», и они прекращают стерилизацию. Администрация учреждения в инстаграме напомнила, что, согласно договору, приют должен был проводить только ветеринарные процедуры. Отловом и выпуском собак в «Краснодоге» не занимались.
«В разных районах начали появляться собаки из других мест, о чем свидетельствуют многие. Мы не можем точно утверждать, что это сделано службами отлова, но тоже не можем понять, почему это происходит. И если мы не взяли вилы и не пошли драться, это совсем не значит, что нас всë устраивает. По этому поводу мы тоже стараемся разобраться и решить ситуацию», — рассказали в приюте.
Из-за травли коллектив решил отказаться от договора и прекратить акцию. О том, что работники учреждения в последнее время сталкиваются с большим количеством негатива, свидетельствуют и предыдущие посты в аккаунте «Краснодога». Например, этот или этот.
«На данным момент "Краснодог" не может полностью осуществлять весь контракт от и до. К примеру, у нас нет специального автомобиля. А по причинам недоработок со стороны отлова создаются конфликтные ситуации», — добавили в приюте.
Администрация «Краснодога» также заявила, что готова выступить в следующем году в качестве субподрядчика, если отловом бездомных животных выступят волонтеры.
Версия краснодарских властей
В пресс-службе мэрии Краснодара 12 декабря порталу Юга.ру прокомментировали конфликтную ситуацию, в которую попал приют.
Там рассказали, что в октябре МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» заключило договор с подрядчиком на отлов безнадзорных животных, который в том числе предусматривал стерилизацию неагрессивных животных, вакцинацию, избавление от паразитов и возвращение в прежние места обитания.
В свою очередь подрядчик заключил договор с «Краснодогом». В рамках выделенного финансирования планировалось стерилизовать 50 животных, однако удалось провести эту работу с более чем 70 собаками.
Отметим, что порталу Юга.ру не удалось найти соответствующий контракт на сайте госзакупок. Неизвестно, сколько выделялось денег на отлов животных и кто этим должен был заниматься. Редакция готовит запрос в мэрию Краснодара, чтобы узнать подробности.
«После оказания ветеринарной помощи всех животных представители подрядной организации вернули туда, где они обитали ранее. В рамках контракта есть подтверждающие видеозаписи», — подчеркнули в администрации Краснодара.
В мэрии отметили, что контракт уже отработан, а в течение недели планируется заключить новый. По нему в Краснодаре в 2021 году хотят отловить и стерилизовать более 1 тыс. безнадзорных животных.
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