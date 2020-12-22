Более 1 млн рублей потратили власти Краснодара на отлов 73 бродячих животных в этому году. Этим занималась «Бастилия»

Власти Краснодара рассказали порталу Юга.ру о контракте на вылов безнадзорных животных в городе

В середине декабря приют «Краснодог» пожаловался на травлю и прекратил бесплатную стерилизацию бездомных собак, которую делал меньше месяца. Оказалось, что у приюта был заключен договор со «сторонней компанией», согласно которому спецбригада ловила животных, привозила их в «Краснодог» для стерилизации и обработки от паразитов. После этого данные животного заносили в единую базу, делали прививку от бешенства и возвращали обратно. Подробнее о конфликте читайте здесь. Портал Юга.ру решил разобраться, что пошло не так со стерилизацией бездомных животных в «Краснодоге» и направил запрос в администрацию Краснодара. Там рассказали, что между МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» и подрядной организацией в 2020 году было заключено два контракта на оказание услуг по обращению с безнадзорными животными на сумму более 1 млн рублей. По этим контрактам специалисты поймали и стерилизовали 73 бездомных животных.

Отловом и стерилизацией занималась подрядная организация ООО РПФ «Бастилия». Последние несколько лет контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных животных в Краснодаре выигрывала фирма «Бастилия». Почему в 2018 году это вызвало беспокойство зоозащитников, читайте в материале. Ранее «Бастилия» вместо обещанного отлова животных убивала их прямо на улицах города. Однако речь шла об ООО «Бастилия», а не об ООО РПФ «Бастилия», которые выиграли новый контракт.